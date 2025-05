L’Uomo Tigre, l’epopea immortale dell’eroe mascherato

di Alessandro Spagnuolo

Oltre cinquant’anni di coraggio, fatica e il concetto di “konjō” (forza di volontà),la determinazione ostinata dei suoi protagonisti: così si potrebbe riassumere la parabola dell’Uomo Tigre, eroe mascherato di uno degli anime* e manga** sportivi più influenti di sempre. Pochi come lui hanno saputo incidere così profondamente nell’immaginario collettivo.

Il manga creato alla fine degli anni Sessanta dalla penna di Ikki Kajiwara (梶原一騎, Kajiwara Ikki), all’anagrafe Asaki Takamori (高森 朝樹, Takamori Asaki, morto il 21 gennaio 1987, famoso anche per i testi di Rocky Joe (あしたのジョー, Ashita no Jō, “Joe del domani”) e dalle matite di Naoki Tsuji (辻 直樹, morto nel 1997), fu pubblicato originariamente dal 1968 al 1971 sulla rivista Bokura Magazine (ぼくらマガジン) e successivamente su Weekly Shōnen Magazine (週刊少年マガジン, Shūkan Shōnen Magajin), lasciando un’impronta profonda nella cultura pop giapponese, in particolare nel mondo del wrestling.

Il manga ebbe subito un grande impatto, tanto da spingere rapidamente alla produzione dell’adattamento animato da Toei Animation (東映アニメーション株式会社, Tōei Animēshon Kabushiki-gaisha) dal 1969 (quindi dopo 1 anno) fino al 1971 con la prima serie per un totale di 105 episodi in 5 stagioni, introducendo al pubblico mondiale la storia di una persona tormentata, ruvida, consumata dal senso di colpa in cerca di redenzione, capace di incarnare ideali universali come il riscatto e la giustizia. Un uomo che combatte non solo per vincere, ma per riscattarsi e proteggere i più deboli, in particolare i bambini dell’orfanotrofio da cui proviene. Dagli iconici primi anni ‘70 fino alle sue “rinascite” moderne, Tiger Mask rimane un simbolo indelebile di speranza per generazioni di fan.

Trama (senza spoiler)

La storia de L’Uomo Tigre ruota attorno a Naoto Date (伊達 直人, Date Naoto), un orfano cresciuto in un istituto per bambini abbandonati dopo la Seconda guerra mondiale. Fin da giovane, nutre un rancore profondo verso una società che sembra premiare solo i forti e dimenticare i più deboli. Questo lo porta a entrare nella Tana delle Tigri (Tora no Ana), un’organizzazione clandestina che addestra lottatori professionisti spingendoli alla violenza più brutale in cambio della gloria, passando dieci anni di durissimo addestramento sulle Alpi. Questa organizzazione malvagia rappresenta un sistema spietato che distrugge l’individuo per renderlo un’arma: è una critica simbolica ai meccanismi coercitivi della società, della carriera e del successo a ogni costo.

Naoto emerge come uno dei talenti più temuti e spietati, indossando la maschera di tigre e debuttando sul ring americano con il nome di Demono giallo (come il titolo del primo episodio), dominando con tecniche brutali. Tuttavia, rientrato in Giappone, quando il suo percorso lo riporta in contatto con l’orfanotrofio che lo aveva cresciuto, qualcosa in lui si spezza: capisce che la forza senza giustizia è vuota e decide di voltare le spalle ai suoi vecchi padroni, convertendosi nel wrestler “buono” e iniziando a donare tutti i suoi guadagni ai bambini bisognosi. È a quel punto che rinasce come l’”Uomo Tigre”, un misterioso eroe mascherato che combatte sul ring non per denaro o fama, ma per proteggere gli indifesi e riscattare se stesso.

Il protagonista diventa così bersaglio di attentati e agguati per mano degli stessi lottatori inviati dall’emissario Mister X. La serie percorre, quindi, un lungo arco di lotte sanguinose e drammatiche, in cui Tiger Mask – aiutato da alleati fedeli – combatte tutti gli avversari corrotti per difendere i suoi ideali e i bambini che lo ammirano. Ma la redenzione ha un prezzo. Ogni incontro è una lotta non solo fisica ma psicologica, contro il peso delle sue colpe e contro le insidie di un sistema che cerca costantemente di riportarlo alla violenza. Naoto si muove tra luci e ombre, in un mondo in cui il bene e il male non sono mai nettamente separati, affrontando nemici formidabili, ma anche dubbi interiori e paure ancestrali.

Il ring diventa così un’arena simbolica: luogo di spettacolo, ma anche teatro di drammi personali, di giustizia negata e di umanità ritrovata. Il protagonista non è solo un lottatore, ma un simbolo della lotta per restare umani in un mondo che ci vuole bestie.

L’Uomo Tigre è uno dei primi anime a introdurre un tono più serio e maturo in un’epoca in cui i cartoni animati erano considerati esclusivamente intrattenimento per bambini. Ha spianato la strada a opere successive che trattavano di sacrificio, dolore e dilemmi morali, come ad esempio Death Note (2006), Neon Genesis Evangelion (1995), Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009) e L’attacco dei giganti (Shingeki no Kyojin, 2013–2023).

Manga

Il manga originale è ancora più duro e violento dell’anime. Non solo mostra scene cruente, ma approfondisce con toni drammatici il peso della solitudine, della vendetta e della giustizia. Il finale del manga, a differenza dell’anime, è tristemente celebre per la sua drammaticità (che non spoilererò qui, nel caso tu voglia leggerlo!). Alcuni eventi differiscono nella cronologia: Tiger Mask II non esisteva nel manga, ma fu introdotto solo nell’anime del 1981, elaborando linee narrative proprie per continuare la leggenda del protagonista.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Tiger Mask (1969) e Tiger Mask II (1981) riflettono pienamente l’estetica dell’epoca, caratterizzata da linee semplici, colori pieni e un’animazione essenziale ma efficace nei momenti chiave. Le sequenze di lotta, pur nella loro semplicità tecnica, sono rese con inquadrature dinamiche e primi piani espressivi per accentuare l’impatto emotivo, trasmettendo energia e drammaticità, coinvolgendo lo spettatore nelle intense battaglie sul ring. La qualità pur rudimentale per gli standard moderni, contribuisce al fascino retrò della serie.

Il character design, curato da Keiichirō Kimura, presenta personaggi dai tratti marcati e muscolosi, enfatizzando la fisicità dei lottatori e la tensione dei combattimenti. Nel corso della serie, si nota un’evoluzione nello stile visivo: i primi episodi mostrano un tratto più semplice e colori più chiari, mentre gli episodi successivi adottano tonalità più scure e un disegno più dettagliato, rispecchiando l’approfondimento delle tematiche e l’intensificarsi del dramma. Questa progressione stilistica contribuisce a rendere L’Uomo Tigre un’opera significativa nell’ambito dell’animazione giapponese, capace di coniugare semplicità tecnica e profondità narrativa.

Al contrario, Tiger Mask W (2016) presenta una resa moderna: miscela disegno 2D tradizionale e animazione CGI per le scene di lotta. Questa combinazione è voluta per ricreare la velocità e l’impatto con i mezzi attuali. Alcuni spettatori hanno notato limiti nelle scene, ma la serie è comunque riuscita a trasmettere l’atmosfera epica dei match. Nel complesso, riflette i canoni tecnici del suo decennio, facendo emergere di volta in volta le migliori potenzialità di Toei Animation nel tratteggiare un wrestling credibile e spettacolare.

Episodi

Prima serie (1969–1971): 105 episodi che narrano l’ascesa e il travaglio interiore del protagonista.

L’Uomo Tigre II (1981): 33 episodi che introducono un nuovo erede della maschera, mantenendo viva la leggenda.

Tiger Mask W (2016): Un sequel moderno, con 38 episodi che rivisitano la lotta contro la rinata “Tana delle Tigri”.

Tre incarnazioni diverse, unite dallo stesso spirito combattivo.

Non sono stati prodotti OAV*** ufficiali o miniserie spin-off diretti oltre a queste. La serie originale copre l’intero manga e offre il suo finale, mentre Tiger Mask II e Tiger Mask W sono sequel anime ambientati in continuità differenti (la terza serie, W, ignora gli eventi del II e segue lo sviluppo della versione anime originale.

Musiche

Le colonne sonore sono firmate dal grande compositore Shunsuke Kikuchi (菊池 俊輔?, Kikuchi Shunsuke, morto il 24 aprile 2021). Impossibile non citare la storica sigla giapponese “Yuke! Tiger Mask”, un inno alla determinazione cantata da Hiroshi Nitta (新田 洋, Nitta Hiroshi) con testo di Nashio Kitani (木谷梨男), pseudonimo utilizzato da Yū Saitō (斎藤侑), un produttore e paroliere giapponese attivo principalmente negli anni ’60 e ’70, che accompagnano con forza e delicatezza i momenti più intensi della serie.

In Italia, la magia si rinnova grazie all’indimenticabile versione dei Cavalieri del Re, sulle parole di Riccardo Zara, che ancora oggi risuona nelle memorie di chi è cresciuto negli anni Ottanta. Questi brani sono diventati veri cult.

Film

Tiger Mask (1969) – Cortometraggio animato prodotto da Toei Animation come episodio pilota per la serie televisiva. Presenta i personaggi principali, tra cui Naoto Date (l’uomo tigre), Ruriko Wakatsuki e Mr. X , offrendo un’anteprima dello stile e della trama della serie.

Tiger Mask ( タイガーマスク 1970) – Riassunto della durata di 47 minuti sulle origini dell’ Uomo Tigre , dalla ribellione contro la “Tana delle Tigri” ai primi combattimenti da eroe mascherato.

Tiger Mask: War Against the League of Masked Wrestlers ( タイガーマスク ふく面リーグ戦 – 1970) L’Uomo Tigre sfida una lega di lottatori mascherati in una serie di incontri sempre più duri in questo film di 53 minuti.

Live Action



Tiger Mask ( ライブアクション版タイガーマスク – 2013) – Versione moderna di 91 minuti su un giovane wrestler che eredita il ruolo dell’Uomo Tigre e lotta tra ambizione personale e ideali di giustizia.

“Tiger Mask” (in sviluppo, annunciato nel 2023) – progetto internazionale promosso dalla casa di produzione italiana Fabula Pictures con il coinvolgimento di Kōdansha.

Ordine cronologico

Per apprezzare al meglio la continuità narrativa, si consiglia di guardare l’opera in ordine di produzione:

Tiger Mask (1969–71) – serie animata originale.

Tiger Mask II (1981–82) – diretto sequel anime (anche se gli eventi differiscono dal manga).

Tiger Mask W (2016–17) – sequel della serie originale (ignora quanto successo in II, ma riprende da Naoto Date).

Eventualmente, dopo gli anime si possono vedere i film live-action (2013) o il manga. I due film animati del 1970 possono essere considerati riassunti della serie o visti subito dopo la prima serie. Questo percorso cronologico facilita la comprensione dell’evoluzione del personaggio e delle varie incarnazioni televisive.

Premi

Pur non essendo stato insignito di premi formali, L’Uomo Tigre è stato acclamato come un’icona culturale. Ha influenzato non solo altri anime sportivi e drammatici, ma anche il mondo reale del wrestling giapponese, ispirando vere maschere e lottatori. In Giappone il manga e gli anime di Kajiwara raccolgono soprattutto l’entusiasmo dei fan sportivi, più che riconoscimenti formali. In Italia invece la serie ha ottenuto un successo strepitoso al debutto (durante gli anni ’80 continuò a essere trasmessa per oltre vent’anni), rendendo L’Uomo Tigre un classico amatissimo. In sintesi, il valore dell’opera è riconosciuto per il suo impatto generazionale, più che per trofei o targhe.

Videogiochi

Il personaggio de L’Uomo Tigre compare in vari videogiochi di wrestling, anche se in nessuno di essi è protagonista esclusivo. Tra i titoli in cui è giocabile segnaliamo:

Fire Pro Wrestling D (Dreamcast)

Toukon Retsuden 3 (Nintendo 64)

Sunday vs Magazine: Shūketsu! Chōjō Daikessen (PlayStation)

Virtual Pro Wrestling 64 (Nintendo 64)

Censura italiana

In Italia L’Uomo Tigre arrivò sui teleschermi nel 1982, trasmesso da Rete 4 e dalle TV locali con il titolo “L’Uomo Tigre, il campione”. La serie subì interventi di censura per adattarla a un pubblico giovane. Le scene più violente, come gli allenamenti estremi nella “Tana delle Tigri” e i combattimenti cruenti sul ring, furono attenuate o tagliate. Nonostante ciò, l’anime mantenne la sua carica emotiva e il messaggio di giustizia. Proprio grazie al passaggio poi su emittenti private regionali si riuscì ad aggirare le rigide regole di censura tv dell’epoca. A differenza di altri cartoni estremamente violenti, Tiger Mask venne trasmesso quasi integralmente: le scene di pugni e colpi (talvolta con spruzzi di sangue) furono in gran parte mantenute, poiché la serie era destinata a un pubblico di ragazzi “adottato” con meno filtri dalle TV locali.

È interessante notare che, a differenza di altre serie dell’epoca conservò i nomi originali dei personaggi, evitando la pratica comune di “occidentalizzare” i nomi giapponesi, come purtroppo avverrà successivamente negli anni per quasi tutte gli anime arrivati in Italia. Questo contribuì a mantenere un legame più autentico con la cultura d’origine dell’opera. Negli anni successivi, con l’evoluzione delle sensibilità culturali e una maggiore consapevolezza del valore artistico degli anime, molte delle censure precedentemente applicate furono riviste. Le edizioni home video e le trasmissioni su canali specializzati permisero di apprezzare la serie nella sua forma più vicina all’originale.

Nonostante le modifiche apportate durante la sua prima diffusione in Italia riuscì a trasmettere i suoi temi fondamentali di amicizia coraggio, redenzione, sacrificio e lotta contro l’ingiustizia, lasciando un’impronta duratura nella memoria collettiva degli spettatori.

Curiosità

Influenza nel wrestling reale : Il personaggio di Tiger Mask ha ispirato una gimmick nel wrestling professionistico giapponese. Il primo a interpretarlo è stato Satoru Sayama nel 1981, seguito da altri lottatori come Mitsuharu Misawa (三沢 光晴, Misawa Mitsuharu, morto il 13 giugno 2009) e Kōji Kanemoto (金本 浩二, Kanemoto Kōji.

Donazioni anonime : In Giappone , alcune persone hanno fatto donazioni anonime a orfanotrofi firmandosi come “Naoto Date” , il vero nome dell’ Uomo Tigre , ispirate dalla generosità del personaggio.

Età consigliata : Negli anni ’80 l’età raccomandata per la visione dell’anime in Italia era di 12 anni, a causa della violenza presente nei combattimenti e negli allenamenti.

Camei di wrestler reali : Nell’ anime compaiono versioni a cartone di veri lottatori giapponesi come Kanji Inoki , meglio conosciuto con il nome Antonio Inoki (アントニオ猪木, morto il 1 ottobre 2022) e Shohei Baba , (馬場 正平, Baba Shōhei), meglio conosciuto con il nome di Giant Baba (ジャイアント馬場, Jaianto Baba, morto il 31 gennaio 1999).

Influenza culturale : Il personaggio di Tiger Mask ha influenzato altri media, come il videogioco Tekken , dove il personaggio King indossa una maschera da giaguaro , omaggio evidente all’ Uomo Tigre .



Nel 2005, per celebrare i grandi personaggi dell’animazione giapponese, Japan Post (le poste giapponesi) pubblicarono una serie speciale di francobolli commemorativi chiamata 「アニメ・ヒーロー・ヒロイン」(Anime Hero & Heroine). Tra i personaggi scelti c’era anche Tiger Mask, a riconferma del suo status di icona nazionale.

Conclusione

L’Uomo Tigre è molto più di una serie animata: è il racconto eterno di una battaglia tra il bene e il male che si combatte prima di tutto dentro l’animo umano. Una storia che, a più di cinquant’anni dalla sua nascita, continua a emozionare e a insegnare, senza perdere un briciolo della sua forza primordiale: ancora oggi la storia del wrestler mascherato trasmette lezioni universali di altruismo e determinazione, dimostrando che l’eroismo – quello combattuto “animato” sui ring televisivi – può continuare ad ispirare nella vita reale. Tiger Mask si conferma, quindi, non solo un pilastro della cultura pop giapponese, ma anche un ponte idealmente solido tra le generazioni che crebbe negli anni ’70 e quello contemporanea.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Attualmente è possibile vederlo solo in italiano su Amazon Prime video



Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

***OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.