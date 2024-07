Lussemburgo, da Roma arriva il nuovo ambasciatore

Il diplomatico Carmine Robustelli è il nuovo ambasciatore d’Italia in Lussemburgo, dove subentra a Diego Brasioli.

“Lavorerò con ed entusiasmo, al fianco di connazionali e imprese, al rafforzamento dei rapporti tra Lussemburgo e Italia, Paesi fondatori dell’Unione Europea, uniti da stretti vincoli di amicizia e una radicata comunanza di valori” ha detto Robustelli dopo la nomina.

Nato a Scafati (Salerno) l’8 settembre 1963, Robustelli si è laureato in Scienze Politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli nel 1985. Entrato nella carriera diplomatica il 15 febbraio 1988, con specializzazione commerciale, ha ricoperto diversi incarichi di rilievo nel corso della sua carriera. Dopo un primo incarico alla direzione generale Affari Economici del Ministero, nel 1992 ha assunto il ruolo di secondo segretario commerciale a Brasilia. Nel 1996 è stato nominato primo segretario alla Rappresentanza Permanente d’Italia all’Unione Europea a Bruxelles. Al rientro al ministero, nel 2000, è diventato capo dell’Ufficio Giustizia e Affari Interni della direzione generale Integrazione Europea. Nel 2004, Robustelli è stato designato primo consigliere commerciale a Buenos Aires. Tornato al ministero nel 2008, ha prestato servizio alla direzione generale Italiani all’estero e Politiche migratorie come capo del Centro Visti. Dal 2010 ha ricoperto le funzioni di vice direttore generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie e direttore centrale per le Questioni migratorie e i visti. Nel 2012, è stato nominato ambasciatore d’Italia a L’Avana. Dopo il rientro a Roma nel 2016, ha prestato servizio alle dirette dipendenze del direttore generale per l’Unione Europea. Nel 2018 è stato nominato inviato speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’Artico. Durante la sua carriera, nel 2005, è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.