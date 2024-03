Lusso, indagine di Gam Italia: settore in crescita del 5-6% nel 2024

Il settore del lusso a livello globale è atteso in crescita del 5-6 per cento nel 2024. Nel lungo termine, invece, dovrebbero tornare a crescere del 6-7 per cento. A sostenerlo è Carlo Benetti, Market specialist di Gam Italia in un report intitolato “Il fenomeno dei Vic – il lusso si normalizza continuando a crescere”. “Il primo aprile 2022 – sottolinea Benetti – nessuno aveva voglia di scherzare a Shanghai. Quel giorno cominciava per la capitale economica cinese un lockdown rigoroso che sarebbe durato due mesi. Negozi chiusi, servizi ridotti al minimo, strade presidiate: le misure adottate per contrastare l’ondata di contagi della variante ‘Omicron’ del Covid 19 furono durissime. Per tutti i ventisei milioni di abitanti della città, le difficoltà maggiori erano sul rifornimento di scorte alimentari. Non proprio per tutti, in verità. Qualche fortunato ebbe la gradita sorpresa di vedersi recapitati a casa pasti caldi con dessert. Non erano stati ordinati, si trattava dei gentili omaggi che le Case del lusso avevano cominciato a spedire alle abitazioni dei loro migliori clienti. I fortunati destinatari di queste premure erano registrati come ‘Very Important Clients’ nelle anagrafiche delle Maison del lusso, dei negozi specializzati, dei centri commerciali più eleganti come l’iconico Sixty Six Plaza. Sono clienti conosciuti personalmente, che hanno gli inviti ai vernissage, a loro vengono riservati gli accessi alle lounge esclusive, le poltrone alla serata degli Oscar o ai tornei di Wimbledon”. Il legame emotivo che si crea tra il grande acquirente e il brand, rileva l’analista, “andava preservato e alimentato, ad esempio con un gesto economicamente non impegnativo ma dal forte impatto, come il vitto consegnato a casa durante il lockdown. Il management dei grandi marchi sa bene che l’esperienza del lusso non si esaurisce nella vendita del prodotto, è anche vendita di una attrazione emotiva e di fedeltà al marchio”. Nelle economie emergenti, rileva sottolinea l’analista, “la crescita della ricchezza, e delle disuguaglianze, sta allargando la base dei consumatori del mercato del lusso, gli attuali 400 milioni cresceranno a 500 milioni entro il 2030 e, all’interno di questa ampia fetta di consumatori privilegiati, si distinguono i super-ricchi, i Very Important Clients, status che si conquista con spese annuali che variano dai quindicimila a oltre il milione di dollari, dipende dalle Case o dai negozi”.