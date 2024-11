Lusso: Milano la meta preferita dai paperoni italiani in cerca di case. Napoli e Capri solo none

E’ Milano la meta preferita dai paperoni italiani in cerca di case di lusso nel nostro Paese. Nel capoluogo meneghino si concentra infatti il ​​17,3% della domanda complessiva, con Roma al secondo posto ma staccata di ben 4 punti percentuali (13,3%). Lo ha evidenziato l’ultimo studio condotto da LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha analizzato le abitudini di ricerca di coloro che, dall’Italia, hanno intenzione di acquistare un immobile di pregio entro i confini nazionali. Se chi cerca a Milano e Roma lo fa principalmente come investimento o per motivi di business, c’è anche chi punta su seconde case di lusso per trascorrere periodi di vacanza e di svago in rinomate località nostrane. Firenze, città iconica dal punto di vista culturale e uno dei simboli della Dolce Vita italiana, è al terzo posto con il 5,2% della domanda complessiva, davanti alla marittima Forte dei Marmi, sempre in Toscana, che raccoglie poco oltre il 3% delle ricerche. Scorrendo la top10, il mare si conferma più ambito rispetto alla montagna dagli altospendenti italiani che scelgono di accparrarsi un immobile di lusso nello Stivale. Al quinto posto si piazza infatti Porto Cervo (2,6%), al sesto Venezia (2,3%), mentre all’ottavo e al nono si trovano le campane Napoli e Capri, rispettivamente con l’1,9% e l’ ‘1,7% delle ricerche. In mezzo a queste mete “balneari”, alla settima casella della classifica trova spazio un altro capoluogo di regione come Torino, con il 2% circa. Bisogna scendere invece fino alla decima piazza per imbattersi nella prima destinazione montana, vale a dire Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, che raccoglie poco più dell’1,5% dell’interesse totale.