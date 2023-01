Lutto a Sirolo, addio all’ex sindaco Gianfranco Andreucci

Lutto a Sirolo (Ancona) per la scomparsa di Gianfranco Andreucci, che negli anni ’80, per due mandati, ricoprì la carica di sindaco della città. Aveva 69 anni e abitava nella frazione di San Lorenzo. Era stato dipendente della Regione Marche fino al 2021, prima di andare in pensione. Andreucci è morto lunedì (16 gennaio) nella residenza ‘Abitare il Tempo’ di Loreto, dove è stata allestita la camera ardente e dove era ricoverato dopo avere avuto problemi di salute. Militava nel Partito socialista ed oltre alla carica di sindaco, ha ricoperto, negli anni, anche quella di consigliere comunale.