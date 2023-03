Lutto nel mondo del calcio, morto ad 89 anni il francese Just Fontaine

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 89 anni Just Fontaine, leggenda del football francese. Lo riporta ‘L’Equipe’. Fontaine, ex attaccante del Reims, dove ha giocato dal 1956 al 1962, è celebre per aver segnato il maggior numero di reti (13) in una singola edizione del Mondiale, quello in Svezia del 1958. Nato a Casablanca nel 1933, fu costretto a ritirarsi a soli 29 anni, nel 1962, a causa dei continui infortuni. Con la maglia dello Stade de Reims ha segnato 144 reti, per un totale di 165 gol nella prima divisione francese.