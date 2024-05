Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Luigi Bardelli: presidente di Corallo

Lutto nel mondo del giornalismo e dell’associazionismo del terzo settore. E’ morto nella notte a Pistoia Luigi Bardelli, fondatore e direttore di Tvl Pistoia e presidente nazionale di Corallo, l’associazione che riunisce le emittenti radiotelevisive cattoliche e che aderisce a Aeranti-Corallo di cui Bardelli è stato finora membro del comitato esecutivo. Nato nel 1936 a Pistoia, laureato in pedagogia, negli anni della giovinezza Bardelli si caratterizza per il suo impegno educativo nelle file della Gioventù Cattolica diocesana di cui divenne presidente. In seguito è nominato delegato regionale della Toscana della Gioventù cattolica. Direttore e fondatore di varie testate giornalistiche, al termine degli anni ’60 è prima impegnato nell’attività dei Cineforum dei quali diventa vice presidente nazionale, per poi dedicarsi all’esperienza del mondo dell’handicap con la presidenza della sezione Aias di Pistoia e poi della Fondazione Maria Assunta in Cielo (Maic), che assiste soggetti disabili con molti operatori specializzati nei vari settori della riabilitazione.A metà degli anni ’70 fonda e dirige Tv Libera Pistoia proprio per “dare la parola agli ultimi”, emittente quasi a copertura regionale che ben presto diventa una delle più qualificate della Toscana. Nel 2000 è presidente della Cerc – Conférence Européenne des Radios Chrétiennes, che associa le Radio Cristiane di 18 paesi della Comunità Europea.