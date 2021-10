Lutto nel mondo del giornalismo, morto Giovanni Virnicchi decano dei cronisti campani

E’ morto all’eta’ di 85 anni Giovanni Virnicchi, decano dei cronisti campani, professionista dal 1965. Ha cominciato con il Mattino per il quale e’ stato anche responsabile della redazione di Benevento, ha collaborato poi con il Giornale di Napoli, il Roma, la Verita’, Cronache di Napoli, l’Agi. Per tantissimi anni ha lavorato nella sala stampa della Questura di Napoli. E’ stato un punto di riferimento per tantissimi giovani cronisti con i quali ha sempre dimostrato una straordinaria disponibilita’ e generosita’. Non si e’ mai accontentato delle fonti ufficiali e ha sempre approfondito cercando di parlare con i protagonisti dei fatti di nera che raccontava. Il Sindacato unitario giornalisti della Campania si stringe con affetto alla famiglia di Giovanni. I funerali si terranno domani, 31 ottobre, alle 14,30 nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani.

Anche l’Ordine dei Giornalisti della Campania esprime il cordoglio per la morte di Giovanni Virncchi. “Sempre leale e generoso, per oltre cinquant’anni hai onorato la nostra professione”, ha scritto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social.