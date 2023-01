Professore Emerito di medicina interna, famoso per i suoi studi e le ricerche condotte durante la carriera, ha insegnato negli ultimi anni al corso integrato di psicopatologia alimentare all’Università Federico II, occupandosi – tra l’altro – di Dietologia e dietetica applicata. E’ venuto a mancare il professor Mario Mancini. I funerali si terranno quest’oggi alle 17 presso la chiesa Corpus Christi in via Manzoni 225.