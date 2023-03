Lutto nel mondo della pallanuoto. E’ morto Gianni Fedele

Lutto nel mondo della pallanuoto. E’ morto a 70 anni, stroncato da un malore nella notte tra martedì e mercoledì, Gianni Fedele, che nella sua lunga militanza ha vestito i panni di giocatore, tecnico, dirigente. Ha attraversato oltre 30 anni di Federnuoto e tutti i successi del Settebello dall’era Rudic in poi. Nato a Napoli ma cresciuto a Civitavecchia, Fedele lascia i figli Maria Cristina e Marco. “Giungano ai familiari le condoglianze di Paolo Barelli, del vicepresidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vicepresidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del presidente onorario Lorenzo Ravina, del segretario generale Antonello Panza, del presidente del Gruppo Ufficiali di Gara Roberto Petronilli, dei commissari tecnici Alessandro Campagna e Carlo Silipo, del consiglio federale, degli uffici federali e dell’intero movimento acquatico”, si legge in una nota della Fin. In occasione della partita Italia-Giappone, in programma oggi a Zagabria alle 17:30 e valida per la prima giornata della World Cup, sarà osservato un minuto di raccoglimento.