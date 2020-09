Lutto nel mondo dell’imprenditoria, è morto l’ex re del grano Pasquale Casillo

È morto Pasquale Casillo, lo storico “re del grano”. Imprenditore di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), da diversi anni trapiantato a Foggia, era stato anche presidente della territoriale di Confindustria nel capoluogo dauno. Legato al commercio internazionale e alla trasformazione del grano, Casillo si è spento poche ore fa nell’ospedale di Lucera (Foggia), dove era ricoverato a causa di una grave malattia. Aveva 72 anni. Oltre che all’industria Casillo ha legato il suo nome al mondo del calcio, diventando da proprietario e presidente l’artefice del miracolo Foggia. Club portato dalla serie C alla A grazie anche alla scoperta di un allenatore come Zdenek Zeman, che negli anni ’90 ha rivoluzionato il gioco grazie all’ormai celebre modulo 4-3-3. Da imprenditore calcistico ha investito anche in Campania, rilevando la Salernitana per poi cederla all’imprenditore e amico, anche lui di San Giuseppe Vesuviano, Aniello Aliberti. Casillo, nella sua lunga carriera imprenditoriale, è stato anche nell’editoria come proprietario dello storico quotidiano Roma di Napoli, che durante la sua gestione aveva una sede operativa anche a Foggia.