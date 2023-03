Lutto nella politica gallurese, addio a Raimondo Meloni

Si è spento all’età di 80 anni Raimondo Meloni, primo sindaco di Loiri Porto San Paolo, nel 1979, quando il comune divenne autonomo. Meloni u dapprima consigliere comunale a Tempio Pausania e poi venne eletto primo cittadino nella nuova autonomia comunale che poi è stata anche guidata dal figlio Giuseppe, esponente del Pd e attuale consigliere regionale. E’ stato proprio quest’ultimo a dare la notizia sui social: “Si è spento il mio faro, fai buon viaggio babbo mio caro”. La camera ardente verrà allestita nell’aula consiliare del Comune di Loiri a partire da questa sera alle 20.30, mentre per la giornata di domani 10 marzo è stato proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali che si svolgeranno alle ore 16. Ad annunciare il lutto dell’intera comunità di Loiri Porto San Paolo è stato il primo cittadino Francesco Lai che ha ricordato così la figura di Raimondo Meloni: “Ci ha lasciato un grande maestro e un grande padre, non solo di Giuseppe e Maria Giovanna, un padre nobile, un padre morale per tutti noi, ma soprattutto uno dei padri della nostra autonomia comunale”.