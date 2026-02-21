Lux vitae e Awelis: l’economia del lusso supremo

di Annamaria Spina

Ogni sistema economico riflette un’idea implicita di essere umano. Se l’uomo è concepito come consumatore, l’economia diventa accumulo. Se è concepito come produttore, diventa competizione. Ma se lo riconosciamo come capace di coscienza, relazione e meraviglia… allora anche l’economia deve cambiare direzione.

Ogni vera rivoluzione nasce dalle radici. Il cambiamento autentico non parte dalle strutture… parte dalla visione che abbiamo di noi stessi, dai valori che scegliamo di mettere al centro.

Guardando indietro vedo un’economia che ha scelto di correre verso il superfluo, di misurare la ricchezza con il possesso, con oggetti che luccicano ma non nutrono, con macchine che avanzano veloci ma non ci permettono di muoverci veramente. Ci siamo dimenticati della lentezza, del respiro, della meraviglia, del tempo che scorre e ci appartiene… ci siamo dimenticati della nostra essenza.

Se vogliamo cambiare la realtà dobbiamo cambiare marcia. Dobbiamo partire da noi, dalla cultura, dall’educazione, dai giovani, dagli imprenditori, dalla società intera… dobbiamo seminare questa nuova prospettiva come semi che germogliano a poco a poco, ma con forza e determinazione.

Ho pensato di dare un nome a questo cambiamento… ed ho scelto il termine “Lux Vitae”, perché racchiude tutto ciò che ritengo essere il vero lusso… non ciò che si può comprare, ma ciò che si può coltivare dentro di sé.

Lux richiama la luce… quella che rivela la strada, che mette in chiaro ciò che conta davvero. Vitae richiama la vita come esperienza piena, ricca e consapevole. Lux Vitae è il vero lusso della libertà interiore, della capacità di scegliere, della saggezza di dare priorità ai beni immateriali. È il lusso della salute che si mantiene, del tempo che non si spreca, delle relazioni che si coltivano con cura, della pace che si costruisce ogni giorno.

È il lusso che conduce a una longevità reale, fisica e mentale… perché vivere a lungo non ha senso se non si vive pienamente.

Poi c’è “AWELIS”, parola che nasce dall’inglese “awe”, stupore, meraviglia, e da un suono, “lis”, che le dona eleganza e musicalità. AWELIS è ciò che ci fa fermare davanti a un tramonto, davanti a un’opera d’arte, davanti alla profondità di un silenzio. È ciò che ci ricorda che la vita non è solo accumulo ma percezione, esperienza e stupore.

AWELIS è raro, difficile da ottenere, impagabile… non si compra, si coltiva. Nasce dalla consapevolezza, dall’apertura al mondo, è ciò che rende piena una vita, ciò che trasforma il tempo in poesia e la quotidianità in meraviglia.

Ma la capacità di stupirsi non è solo una disposizione emotiva… è una facoltà che incide anche sulla qualità dell’agire umano. Senza meraviglia non esiste scoperta. Senza scoperta non esiste innovazione. Senza innovazione non esiste sviluppo autentico. L’imprenditore che perde la capacità di stupirsi tende a replicare… non a creare. Una società che non si meraviglia più rischia di consumare senza evolvere.

In questo senso AWELIS diventa anche una “categoria economica”… la disponibilità ad aprirsi al nuovo, a percepire valore dove prima non lo si vedeva, a generare espansione qualitativa. Se Lux Vitae orienta le priorità interiori, AWELIS alimenta il movimento creativo.

Quando penso ai veri lussi penso a un insieme di beni immateriali che costituiscono la ricchezza autentica della vita. Ci sono otto pilastri che, nella mia riflessione, rappresentano i veri obiettivi di una nuova economia.

La salute integrale… non semplice assenza di malattia, ma energia, respiro, vigore, equilibrio tra corpo e mente.

Il tempo consapevole… non misurato in secondi ma in qualità, attenzione, presenza.

La serenità interiore… libertà dalle ansie, chiarezza, stabilità profonda.

La conoscenza di sé… comprensione dei propri limiti e delle proprie potenzialità, capacità di scegliere con saggezza.

Le relazioni profonde… quelle che ci connettono, ci sostengono, ci elevano.

La meraviglia e lo stupore, AWELIS… ciò che rende la vita straordinaria.

La libertà interiore, Lux Vitae… che orienta valori, priorità e senso dell’agire.

Infine la longevità qualitativa… vivere a lungo con energia, passione e visione, dove ogni anno è pieno di esperienze vitali.

Questi beni non sono accumulabili, non hanno prezzo… eppure hanno un valore superiore a qualsiasi diamante. Sono il vero capitale dell’essere umano.

Perché questa visione diventi realtà dobbiamo cambiare marcia. Non basta desiderare… bisogna insegnare e diffondere. I social devono smettere di glorificare il superfluo e cominciare a promuovere il Lux Vitae. Le scuole e le università devono integrare questi concetti nelle lezioni, formando cittadini capaci di riconoscere il vero lusso. Le aziende devono premiare chi investe nel benessere, nella creatività, nella qualità della vita dei collaboratori.

L’economia deve diventare un “mercato dei raggiungimenti interiori”, dove il valore non è calcolato solo dai soldi accumulati ma dalla capacità di coltivare salute, relazioni, meraviglia e libertà. Il denaro rimane circolante… ma diventa strumento per creare beni immateriali, per costruire ricchezza reale, tangibile nella vita quotidiana.

Immagino una società in cui ogni persona, dal bambino all’imprenditore, dalla famiglia alla comunità, coltivi questi beni. Una società in cui la meraviglia, la serenità e la libertà interiore siano considerate obiettivi preziosi quanto un profitto o un capitale.

Disseminare Lux Vitae e Awelis significa cambiare la percezione del valore. Significa creare un mondo in cui l’economia sia uno strumento al servizio dell’essere umano e non il contrario.

Il lusso supremo è ciò che ci rende vivi, pieni, liberi e capaci di meraviglia. È Lux Vitae, la luce della vita piena… è Awelis, lo stupore che apre nuove possibilità.

A questo punto mi chiedo… cosa accadrebbe se davvero avessimo il coraggio di cambiare rotta? Se smettessimo di inseguire ciò che luccica e iniziassimo a custodire ciò che illumina? Se l’economia smettesse di essere una corsa cieca verso l’accumulo e diventasse una costruzione consapevole di senso?

Forse scopriremmo che il vero impoverimento non è la mancanza di denaro ma la perdita di tempo, di salute, di silenzio, di relazioni autentiche. Forse comprenderemmo che il vero fallimento non è economico ma umano… quando smettiamo di ascoltarci, di guardarci dentro, di stupirci.

Ho maturato questa convinzione a poco a poco… dall’esperienza, dall’osservazione, dal dolore e dalla bellezza della vita. Ho compreso che ogni sistema economico è, prima di tutto, uno specchio dell’anima collettiva di una società. Se l’anima è povera, l’economia sarà povera. Se l’anima è orientata al superfluo, l’economia produrrà solo illusioni di valore.

Per questo motivo credo che la vera rivoluzione non sia tecnologica, finanziaria o industriale… ma “umanistica”.

In questa nuova economia il denaro non perde valore… cambia direzione. Non serve più solo a comprare oggetti, ma a costruire condizioni di vita migliori. Diventa mezzo per coltivare salute, tempo, serenità, relazioni, meraviglia… diventa strumento per generare Lux Vitae e Awelis.

Forse è una visione ambiziosa. Ma ogni grande trasformazione nasce da una visione che, all’inizio, sembra impossibile. Se cambiamo i valori, cambiamo gli obiettivi. Se cambiamo gli obiettivi, cambiamo l’economia. Se cambiamo l’economia, cambiamo la vita.

“Lux Vitae è la vera ricchezza… Awelis è la nuova aristocrazia dell’anima”