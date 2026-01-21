Luxy SpA ottiene certificazione B Corp nell’anno del 50° anniversario

Roma, 21 gen. (askanews) – Luxy SpA annuncia di aver ottenuto la certificazione B Corp, diventando il primo produttore di sedute per ufficio in Italia a ricevere questo riconoscimento internazionale riservato alle aziende che rispettano elevati standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Un traguardo che conferma il percorso dell’azienda verso un modello di crescita sostenibile, responsabile e orientato al lungo periodo.

La certificazione, rilasciata dall’ente indipendente B Lab, è il risultato di un rigoroso processo di valutazione che prende in esame governance, impatto ambientale, politiche verso le persone, relazioni con la comunità e responsabilità lungo la catena del valore, attestando l’impegno concreto di Luxy nell’operare secondo le migliori practice internazionali. Fondata esattamente 50 anni fa, Luxy ha progressivamente integrato nei propri processi decisionali principi di responsabilità sociale, attenzione alle persone e riduzione dell’impatto ambientale, facendo della creazione di valore di lungo periodo un elemento centrale della propria strategia.

Nel commentare il traguardo, Daniele Pelli, Amministratore Delegato di Luxy, sottolinea come la certificazione B Corp rappresenti un passaggio strategico e culturale fondamentale, particolarmente significativo perché raggiunto nell’anno del cinquantesimo anniversario dell’azienda. Un riconoscimento che rafforza la convinzione che crescita economica e responsabilità verso persone, comunità e ambiente debbano procedere insieme, e che rappresenta anche uno strumento di disciplina e miglioramento continuo rispetto alle migliori pratiche di mercato.

“Essere i primi a raggiungere questo traguardo in Italia nel nostro settore è motivo di forte orgoglio ma anche di responsabilità per il significato che questa certificazione porta con se” conclude Pelli.

Entrando nella community globale delle B Corp, Luxy rinnova il proprio impegno a contribuire a un modello economico più equo, inclusivo e sostenibile, confermando la volontà di essere un punto di riferimento nel proprio settore nel promuovere un modo di fare impresa orientato all’impatto positivo.