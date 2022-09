LVenture Group, boom di ricavi nel primo trimestre: 3,5 mln (+63%)

Nel primo trimestre di quest’anno LVenture Group ha realizzato ricavi per 3,5 milioni di euro, in forte crescita rispetto al primo semestre 2021 (+63%), così come la redditività operativa. Il valore del portafoglio ha raggiunto il valore di 30,7 milioni di euro (+2% rispetto al primo semestre 2021). E’ quanto si legge nella nota diffusa dalla società all’indomani dell’approvazione della Relazione finanziaria semestrale da parte del Consiglio di amministrazione di LVenture Group S.p.A. società quotata sull’Euronext Milan di Borsa Italiana Spa e primario operatore di Early Stage Venture

Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita.

“Un ottimo risultato – ha commentato l’Amministratore Delegato Luigi Capello – ottenuto grazie alla maggiore attività a favore delle corporate per l’innovazione. Il mercato del Venture Capital in Italia, nonostante la contrazione internazionale che riflette le attuali criticità macroeconomiche e geopolitiche, si conferma in forte sviluppo anche nel primo semestre 2022, con un tasso di crescita superiore rispetto a mercati internazionali più sviluppati. I risultati ottenuti nel periodo dimostrano la validità del modello di business di LVenture Group che si conferma una delle migliori alternative in Italia per investire nel Venture Capital”.

