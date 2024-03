LY680, l’evoluzione dello yacht secondo Lexus

ROMA (ITALPRESS) – Il Lexus Luxury Yacht, LY650, farà un ulteriore passo avanti nella sua evoluzione come nuovo LY680, con alcuni nuovi ed entusiasmanti miglioramenti. A partire dal 21 marzo 2024, gli ordini saranno accettati solo in Giappone attraverso gli uffici commerciali Toyota Marine e altri concessionari selezionati. Lexus è un brand di lusso e lifestyle e l’ammiraglia Luxury Yacht è l’incarnazione del concetto di design Lexus “Crafted”. L’LY680 esprime questa filosofia prestando attenzione ad ogni singolo dettaglio, per superare le aspettative dei clienti e creare un’esperienza unica che stimoli i loro sensi, anche in mare. Il concetto alla base di questo Luxury Yacht è quello di “sentirsi a casa in mezzo al mare, offrendo uno spazio dove i clienti più esigenti possono sentirsi liberi e a proprio agio”. L’esterno incarna la filosofia di design Lexus di L-finesse, mentre gli interni sono stati curati nei minimi dettagli per offrire uno spazio abitativo confortevole. In termini di performance, Lexus mira a ottenere prestazioni di crociera che ispirino fiducia, offrendo una piena manovrabilità, un eccellente comfort di navigazione e silenziosità.

La produzione è stata curata dal Gruppo Horizon, che gode di una grande fama per le sue avanzate capacità tecnologiche, affinate grazie alla costruzione di superyacht. Combinando le capacità costruttive del Gruppo Horizon con i metodi di produzione di yacht basati sul TPS, i punti di forza di entrambi i marchi sono stati sfruttati per ottenere ulteriori miglioramenti. Un modello in scala 1/20 del LY680 sarà esposto al Japan International Boat Show 2024 che si terrà al Pacifico di Yokohama dal 21 al 24 marzo 2024. Il flybridge è stato ampliato di 1.400 mm e dispone di uno spazioso divano lounge e di un barbecue, per consentire agli ospiti di rilassarsi e godersi la fresca brezza del mare. Inoltre, la zona nuoto è stata ampliata di 700 mm, consentendo di praticare un’ampia gamma di attività in mare aperto, tra moto d’acqua.

