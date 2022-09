Joe Biden conferma ufficialmente la scelta di Lynne Tracy, diplomatica di carriera attualmente ambasciatore in Armenia dal 2019, per l’incarico del rappresentante diplomatico americano a Mosca. Tracy parla russo, è stata numero due dell’Ambasciata Usa in Russia dal 2014 al 2017 e sarà la prima donna a guidare la sede diplomatica Usa a Mosca. L’amministrazione Biden spera che l’insediamento a Mosca di Tracy avvenga in tempi brevi, per sostituire John Sullivan che si è dimesso all’inizio del mese.