M.O., Abu Mazen a Meloni: Italia riconosca lo Stato palestinese

Roma, 7 nov. (askanews) – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (Abu Mazen) “ha rinnovato la richiesta all’Italia di riconoscere lo Stato palestinese” nel corso del suo incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È quanto si legge nella nota riportata dall’agenzia di stampa Wafa.

Abu Mazen “ha rinnovato la richiesta palestinese all’Italia di riconoscere lo Stato di Palestina per proteggere la soluzione dei due Stati, che viene sistematicamente minata dalle politiche israeliane, e per raggiungere la pace, basata sulla legittimità internazionale e sull’Iniziativa di Pace Araba, e garantire l’indipendenza della Palestina lungo i confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale, vivendo in sicurezza e pace al fianco di Israele”.

Nella nota si afferma quindi che il leader palestinese ha ribadito “il suo appello all’Italia affinché continui a svolgere un ruolo chiave per rafforzare la sicurezza, sostenere la ricostruzione di Gaza e per coordinarsi con tutte le parti interessate per raggiungere una pace duratura”.