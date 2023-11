M.O., approvato accordo su ostaggi, 4 giorni di cessate il fuoco

Roma, 22 nov. (askanews) – I media israeliani riferiscono che il gabinetto israeliano ha votato per approvare l’accordo sugli ostaggi, che, riferisce Haaretz, “comporterebbe lo scambio di ostaggi detenuti dall’organizzazione per i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane .”

Citando un alto funzionario israeliano, Haaretz riferisce che “il piano prevede che Hamas rilasci 30 bambini rapiti, otto madri e altre 12 donne durante un cessate il fuoco di cinque giorni”.

La fonte riferisce ad Haaretz che “tutti i rami dei servizi di sicurezza israeliani – l’IDF, lo Shin Bet e il Mossad – sostengono l’accordo pianificato. Il funzionario ha precisato che l’accordo riguarda solo gli israeliani ancora in vita, aggiungendo che Hamas potrebbe rilasciare contemporaneamente cittadini stranieri, in conformità con gli accordi raggiunti con quei paesi”.

Sei ospedali israeliani si starebbero preparando ad accoglieregli ostaggi rilasciati che verrebbero ricoverati in zone speciali senza accesso ai media.

Il Times of Israel riporta, citando un anonimo funzionario governativo, che l’accordo votato dal governo israeliano vedrà il rilascio di “50 cittadini israeliani viventi, per lo più donne e bambini, in gruppi di 12-13 persone al giorno”.

“Non ci sono ancora dettagli immediati su come hanno votato i ministri. Mentre la stragrande maggioranza dei 38 ministri del governo ha sostenuto l’accordo, i rappresentanti dei partiti di estrema destra Otzma Yehudit e Sionismo religioso hanno espresso opposizione all’accordo prima dell’incontro”, riferisce il Times of Israel.

Fonti del governo israeliano citate dal Times of Israel precisano che il cessate il fuoco dopo l’accordo sugli ostaggi dovrebbe durare almeno 4 giorni.