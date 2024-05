M.O.,bandiere Palestina sventolano su balcone Montecitorio.Rimosse

Roma, 23 mag. (askanews) – Due bandiere della Palestina sono state esposte sul balcone principale di Montecitorio.

Autore del gesto è stato Stefano Apuzzo, ex parlamentare dei Verdi, e dunque con accesso al Palazzo. L’uomo è uscito dalla finestra e camminando sul cornicione ha raggiunto il balcone, esponendo le bandiere e urlando “Basta armi italiane per il genocidio in corso a Gaza. Liberare gli ostaggi”. E’ poi tornato indietro per la stessa via.

Le bandiere sono state rimosse dopo alcuni minuti dai commessi della Camera.