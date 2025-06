M.O., Conte: Ue e Governo hanno fatto gli struzzi sul genocidio

Roma, 6 giu. (askanews) – “C’è chi non rimane in silenzio e non accetta il ruolo dell’ignavo in questa storia. C’è chi non si riconosce nelle scelte di questa Europa e di questo Governo che hanno fatto finora gli struzzi sul genocidio in corso a Gaza, 60mila palestinesi uccisi, oltre 16 mila bambini morti, 1 milione affamati, senza che sia stato disposto un embargo sulle armi, senza che siano state adottate sanzioni pesanti al governo israeliano del criminale Netanyahu”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: “C’è chi non può accettare che dal nostro Paese – come scrive oggi Il Fatto citando il report di Archivio Disarmo – partano tutt’oggi sistemi d’arma e tecnologie militari per Israele, che l’Europa anche nel 2024 sia stato il maggior mercato per l’export di armi da parte di Israele. ‘Il mondo vede la forza di Israele e vuole esserne un partner’ dice il ministro israeliano Katz. Noi non vogliamo essere partner di un genocidio a Gaza”.

“Domani, 7 giugno, tutti in piazza a Roma per Gaza, per salvare i nostri valori dalla complicità, dall’indifferenza”, conclude Conte.