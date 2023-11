M.O., Erdogan sente Meloni: Italia sostenga cessate il fuoco

Roma, 15 nov. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Erdogan.

La conversazione, secondo quanto scrive la presidenza turca su X, è stata incentrata sui “crescenti attacchi israeliani” e le “violazioni dei diritti umani, a Gaza e la crisi umanitaria nella regione”.

“Sottolineando che le atrocità contro i territori palestinesi si stanno aggravando e che le morti civili aumentano di minuto in minuto, il presidente Erdogan ha detto che lavoreranno per la punizione di Israele, che ha commesso crimini di guerra, nei tribunali internazionali e che si aspetta il sostegno dell’Italia per garantire un cessate il fuoco e una pace duratura”, scrive la presidenza turca.

