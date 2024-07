M.O.,Fratoianni-Bonelli:Avs querela Meghnagi: “falsità infamanti”

Roma, 3 lug. (askanews) -“Il presidente della Comunità Ebraica di Milano sostiene oggi in un’intervista al Corriere della Sera che Alleanza Verdi Sinistra ‘non ha mai condannato l’attacco del 7 ottobre’.Parole infamanti e false di cui dovrà rispondere nelle sedi giudiziarie. La nostra condanna dell’orribile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre è stata immediata e senza alcuna ambiguità ed è rintracciabile, oltre che nelle nostre dichiarazioni. in tutti gli atti parlamentari di questi mesi presentati da Avs. Non accettiamo rovesciamenti così plateali della realtà. Chi si deve vergognare è il sig. Meghnagi”. Lo affermano i due leader Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.