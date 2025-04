M.O., immagine bambino Gaza mutilato foto dell’anno World Press Photo

Roma, 17 apr. (askanews) – L’immagine di Mahmoud Ajjour, un bambino palestinese di nove anni rimasto senza braccia a seguito di un attacco israeliano a Gaza City nel marzo 2024, scattata dalla fotoreporter di Gaza Samar Abu Elouf per il New York Times, è la foto dell’anno del World Press Photo. “La giuria è stata commossa da questo ritratto di un ragazzo palestinese che parla dei devastanti costi a lungo termine della guerra sui civili”, ha spiegato l’organizzazione sul proprio account X.

In un comunicato l’organizzazione ha raccontato che, “mentre la sua famiglia scappava da un attacco israeliano, Mahmoud è tornato indietro per incitare gli altri ad andare avanti. Un’esplosione gli ha reciso un braccio e mutilato l’altro”.

“La famiglia è stata evacuata in Qatar dove, dopo le cure mediche, Mahmoud sta imparando a usare i piedi per giocare con il telefono, scrivere e aprire le porte. Oltre a questo, ha bisogno di assistenza speciale per la maggior parte delle attività quotidiane, come mangiare e vestirsi. Il sogno di Mahmoud è semplice: vuole ottenere delle protesi e vivere la sua vita come qualsiasi altro bambino”, ha aggiunto World Press Photo.