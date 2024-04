M.O., Mattarella: condizione Gaza rischia di ostacolare sicurezza

Roma, 3 apr. (askanews) – Le condizioni a Gaza e le “sofferenze gravissime” per la popolazione rischiano di “creare ostacoli anzichè agevolare quella prospettiva che garantisca la sicurezza di Israele”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine del colloquio con il presidente Alassane Ouattara in occasione della visita ufficiale in Costa d’Avorio.

“Abbiamo condiviso la preoccupazione per quanto avviene in Medio Oriente – ha detto -dopo la nefasta giornata di vergogna del 7 ottobre, con gli orrori consumati dall’aggressione terroristica di Hamas contro Israele, contro inermi cittadini, bambini, donne e persone anziane e con la reazione di Israele e con le sofferenze gravissime per la popolazione di Gaza”.

“Una condizione – ha aggiunto Mattarella – che rischia di creare ostacoli anzichè agevolare quella prospettiva che garantisca la sicurezza di Israele ed il suo diritto di difendersi e uno stato per i palestinesi, la soluzione quindi dei due stati per i due popoli”.