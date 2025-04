M.O., Meloni: a Gaza situazione sempre più tragica

Roma, 29 apr. (askanews) – “Abbiamo avuto uno scambio ovviamente sul Medio Oriente, in particolare su Gaza dove assistiamo a una situazione sempre più tragica. L’Italia sostiene gli sforzi che i Paesi Arabi stanno portando avanti non solo per elaborare un piano di ricostruzione credibile della striscia ma anche un quadro di stabilità e sicurezza duraturo a livello regionale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del vertice intergovernativo Italia-Turchia.