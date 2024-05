M.O., Meloni-Abdullah II: sforzi diplomatici abbiano successo

Roma, 2 mag. (askanews) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi Re Abdullah II di Giordania. Il Presidente e il Sovrano – fa sapere una nota di Palazzo Chigi – hanno discusso della situazione in Medio Oriente, auspicando che gli sforzi diplomatici in corso per un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio dei prigionieri, in linea con la Risoluzione 2728 del Consiglio di Sicurezza Onu, abbiano presto successo.

I due Leader si sono concentrati sulla situazione umanitaria: il Presidente Meloni ha espresso forte apprezzamento per il ruolo cruciale svolto dalla Giordania in questo ambito e ha ribadito l’impegno italiano nel fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza, anche in cooperazione con la Giordania.

Richiamando la Dichiarazione dei Leader G7 del 14 aprile, il Presidente Meloni – prosegue Palazzo Chigi – ha ribadito la necessità di continuare a lavorare a una de escalation a livello regionale.