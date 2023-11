M.O., Meloni: condanna Hamas, diritto Israele a difendersi

Berlino, 22 nov. (askanews) – In merito al conflitto tra Israele e Hamas, la premier Giorgia Meloni – nel corso della videoconferenza dei Leader G20, a cui ha partecipato collegata da Berlino – ha sottolineato in particolare tre concetti: La “ferma condanna” di Hamas per l'”ignobile e sanguinario” assalto terroristico contro Israele dello scorso 7 ottobre, il “diritto all’autodifesa” di Israele e la convinzione che in prospettiva la soluzione del conflitto non potrà che passare attraverso la creazione di due Stati. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.