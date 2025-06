M.O., Meloni: contrari a sospensione accordo Ue-Israele

Roma, 23 giu. (askanews) – “Non siamo favorevoli alla sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele e non siamo soli”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica a seguito del dibattito sulle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

“Non ignoriamo – ha precisato – quel che accade a Gaza ma non vogliamo contribuire all’isolamento di Israele, che da sempre è l’obiettivo del fondamentalismo a partire da Hamas” e potrebbe aprire “scenari catastrofici”.

Sarebbe anche, per la premier, “controproducente prendere iniziative che potrebbero chiudere il canale di dialogo Ue-Israele che è importante e può portare risultati, in particolare per il cessate il fuoco. Le persone si salvano non con le parole o le manifestazione ma con i fatti e sui fatti sono concentrata. Ed è un fatto che anche grazie alle nostre posizioni pragmatiche l’Italia è una delle nazioni al mondo che ha potuto aiutare di più popolazione di Gaza”.