M.O., Meloni: Hamas responsabile ma reazione Israele inaccettabile

Roma, 5 giu. (askanews) – “Tutti gli attori del Medio Oriente riconoscono l’Italia come uno degli interlocutori più seri e credibili e mi basta, al di là delle polemiche. Il governo è stato chiaro fin dall’inizio nel ricordare che la guerra è stata iniziata da Hamas ed è Hamas il principale responsabile della guerra che continua perché si rifiuta di liberare gli ostaggi. Poi la legittima reazione di Israele ha assunto contorni inaccettabili e deve fermare immediatamente” gli attacchi “tutelando la popolazione civile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro in un evento de ‘La Verità’.

“Abbiamo agito, non parlato – ha aggiunto – siamo uno dei Paesi al mondo che ha aiutato di più la popolazione di Gaza. Io penso che gli attori chiave siano i Paesi del Golfo e i Paesi Arabi che hanno presentato un piano di ricostruzione per Gaza. I leader di questi paesi si sono comportati in modo responsabile e bisogna dar loro una mano. Poi sappiamo che c’è anche l’Iran, e la questione sui complica, per questo sosteniamo i colloqui Usa-Iran, che abbiamo anche ospitato”.