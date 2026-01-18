M.O., Meloni: invitati nel board of peace, da Italia ruolo primo piano

Seoul, 18 gen. (askanews) – “Siamo stati invitati a far parte del board of paeace” per Gaza, “penso che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Seoul, ultima tappa della sua missione in Asia.

“Penso – ha spiegato – che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano nella costruzione del piano di pace” in Medio Oriente, “e quindi siamo pronti a fare la nostra parte. Del resto mi pare” che l’Italia sia “un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza”.