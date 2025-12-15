M.O., Meloni su imam: giudici annullano iniziative per sicurezza

Milano, 15 dic. (askanews) – “Qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici?”. In un post sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta così decisione della Corte d’Appello di Torino che “ha disposto la cessazione del trattenimento dell’imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Parliamo di una persona che ha definito l’attacco del 7 ottobre un atto di ‘resistenza’, negandone la violenza. Che, dalle mie parti – afferma Meloni – significa giustificare, se non istigare, il terrorismo”.