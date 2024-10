M.O., Meloni: tavolo permanente governo, pronti a misure tempestive

Roma, 2 ott. (askanews) – “Il tavolo di Governo è stato convocato in forma permanente per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e adottare tempestivamente le misure necessarie”. Lo ha detto – secondo quanto si apprende – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in Cdm a proposito della situazione in Libano.

Nel vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, ha spiegato, “abbiamo anche discusso della messa in sicurezza dei cittadini italiani e dei militari del contingente Unifil”.