M.O., Meloni vede Erdogan: auspico nuova pausa umanitaria

Dubai, 1 dic. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan “ha auspicato una nuova pausa umanitaria” in Medio Oriente.

Nel bilaterale a margine della Cop 28, informa Palazzo Chigi, “è stata ribadita la comune soddisfazione per gli eccellenti rapporti bilaterali e per la costante crescita dei rapporti economici in diversi settori”.

Nel corso dello scambio di vedute sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi a Gaza. Meloni “ha auspicato una nuova pausa umanitaria e sottolineato il ruolo della Turchia nell’evitare di allargare il conflitto al resto della regione”. Entrambi i leader hanno riaffermato “la volontà di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in questa difficile fase della regione e l’importanza di iniziare sin d’ora a lavorare per una soluzione politica”.

La presidente del Consiglio ha informato il presidente Erdogan sugli aiuti umanitari italiani giunti via Egitto, sull’arrivo della nave Vulcano per la cura di pazienti minori da Gaza e sul team di medici a sostegno degli ospedali emiratini. I due leader hanno sottolineato l’importanza di mantenere uno stretto coordinamento sull’evolversi della crisi.