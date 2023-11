M.O., Netanyahu: distruggeremo Hamas ma non vogliamo occupare Gaza

Roma, 10 nov. (askanews) – “Non cerchiamo di conquistare Gaza, non cerchiamo di occupare Gaza, non cerchiamo di governare Gaza”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una intervista a Fox News.

“Penso che sia chiaro – ha detto – come dovrà essere il futuro di Gaza. Hamas se ne andrà, dobbiamo distruggere Hamas, non solo per il nostro bene, ma per il bene di tutti. Per il bene della civiltà, per il bene dei palestinesi e degli israeliani. nello stesso modo”. Il premier israeliano assicura quindi di volere una Gaza demilitarizzata, deradicalizzata e ricostruita.

“Tutto ciò – secondo Netanyahu – può essere raggiunto. Non cerchiamo di conquistare Gaza, non cerchiamo di occupare Gaza, non cerchiamo di governare Gaza. Ma dobbiamo assicurarci che ciò che è accaduto non accada di nuovo”.