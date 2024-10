M.O.,Piantedosi:Non tutti manifestanti in piazza comunque domani

Roma, 4 ott. (askanews) – “Mi piace sottolineare che non tutti i proponenti vorranno scendere in piazza comunque” e nonostante i divieto disposto dalle autorità di pubblica sicurezza. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa conclusiva del G7 Interno rispondndo a una domanda sulle manifestazioni annunciate in coincidenze del’anniversario del 7 ottobre.

“Una sigla importante – ha aggiunto il titolare del Viminale – ha accettato il divieto e invitato a una ripriogramamzione della manisfestazione”. I numeri sui partecipanti – ha sotolineato il ministro – sono monitorati dalla forze di polizia. Vediamo lo scenario e qualsiasi manifestazione “sarà gestita con decisioni che vanno prese sul campo e con equilibrio”.