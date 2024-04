M.O. Pisani: allerta già massima su obiettivi Israeliani

Roma, 4 apr. (askanews) – “Il livello di allerta sugli obiettivi israeliani in Italia è già massimo da tempo, indipendentemente dagli ultimi eventi. Ci sono poi misure contingenti che vengono adottate sulla base di attività informative. Ad esempio in passato, in un particolare momento, l’ambasciata d’Israele venne chiusa”. Lo ha detto il capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, a margine della presentazione della campagna “Sicuri si parte”, rispondendo ad una domanda a proposito dell’allarme per obiettivi israeliani in Italia, dopo le notizie di possibili ritorsioni iraniane in seguito all’uccisione a Damasco di uno dei leader dei pasdaran.