M.O., Raisi ad Haniyeh: orgogliosi di sostenere la causa palestinese

Capo dell’ufficio politico di Hamas è in visita a Teheran

Teheran, 27 mar. (askanews) – “L’Iran è orgoglioso di sostenere la causa palestinese”: lo ha dichiarato il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ricevendo oggi il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, da ieri in visita a Teheran.Raisi nell’incontro ha sottolineato che “l’operazione ‘Al-Aqsa Storm’ (l’attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre contro Israele, ndr) è stato un evento unico i cui fallimenti sono irreparabili per il regime sionista”.Da parte sua, Haniyeh “ha presentato un rapporto dettagliato sugli eventi in corso e sui possibili sviluppi a Gaza”, affermando che “l’operazione ‘Al-Aqsa Storm’ ha portato risultati senza precedenti per i palestinesi”. Ieri il leader di Hamas ha incontrato la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, e il ministro degli Esteri, Hossein Amirabdollahian.