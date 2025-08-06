M.O., Ricciardi (M5s) al governo: su di noi la bandiera della Palestina

“Voi colpevoli di non essere stati umani”

Roma, 6 ago. (askanews) – “Oggi questa bandiera non la esponiamo altrimenti ce la strappate via. Oggi la mettiamo sulla nostra pelle. Perché questa non è più solo la bandiera della Palestina. È la bandiera universale di chi lotta per l’umanità. E voi siete colpevoli di aver saputo, di aver taciuto, di aver voltato lo sguardo mentre un popolo veniva sterminato. Siete colpevoli di aver stretto la mano a un genocida, di aver sostenuto politicamente ed economicamente chi ha attuato il più grande sterminio di questa porzione di secolo. E siete colpevoli, per sempre, di non essere stati umani. Già solo il fatto che si stia dibattendo se siamo di fronte a un genocidio o no, ci può bastare. Già solo anche il dubbio dovrebbe smuovere le vostre coscienze. La realtà è che siamo oltre al genocidio: non esiste una parola nel vocabolario per definire quello che sta accadendo a Gaza. Forse ci sarà un poeta o una poetessa araba, che in mezzo a quell’orrore, troverà una parola che oggi non esiste. Come Haidar Al Ghazali, poeta di 21 anni di Gaza, la cui università è stata rasa al suolo, che descrive così la morte di una bambina: ‘Ti hanno uccisa come si uccidono le farfalle, e l’alba ha pregato per te, poiché da una fossetta sulla tua guancia sorge il giorno. Ti hanno uccisa, affinché l’aurora non torni mai più, affinché restiamo al buio, senza vedere. Hanno detto che minacciavi il paese con una cintura esplosiva in vita. Solo io sapevo quanto amavi le cinture di rose”. Così in Aula Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.