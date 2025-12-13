M.O., Schlein incontra Abu Mazen: per parlare di pace serve riconoscimento Palestina

Roma, 13 dic. (askanews) – “Tutte le parti devono rispettare quell’accordo, ma non si potrà parlare di pace finché non ci sarà un pieno riconoscimento dello stato palestinese”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein dopo l’incontro con Abu Mazen.

“E’ stato un incontro molto positivo – ha spiegato – per ribadire tutto il supporto del Pd al popolo palestinese e alla sofferenza che ha ingiustamente subito. La prima questione è l’autodeterminazione del popolo palestinese senza cui non ci può essere la pace”.

Poi, ha aggiunto la Schlein, “altra questione affrontata è la situazione umanitaria: non arrivano ancora tutti gli aiuti umanitari indispensabili alla popolazione palestinese. Serve anche porre fine alle occupazioni illegali in Cisgiordania. Sono passi necessari per cui tutta la comunità internazionale e il governo italiano devono fare la loro parte”.