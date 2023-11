M.O., storie dell’esilio palestinese, due testimonianze

Roma, 14 nov. (askanews) – La tragedia di Gaza è anche quella dei palestinesi e dei cooperanti che, all’estero, si trovano tagliati fuori da ogni contatto con amici e parenti. L’audiodocumentarista e scrittrice Marzia Coronati ha sentito due di loro, R., un medico ortopedico che ha lasciato Gaza due anni fa e Simone Scotta volontario che lavora in Cisgiordania.

R è un medico ortopedico, è andato via da Gaza due anni e mezzo fa, in cerca di un posto più sicuro e sereno dove potere vivere, l’obiettivo è aprire la strada anche ai suoi quattro figli e la moglie e portarli al di là del mare e del conflitto. In un umido pomeriggio romano di inizio novembre parliamo di fronte a una tazzina di caffè. Le comunicazioni sono tagliate e R non sa nulla della sua famiglia da due settimane. Fuma e guarda dritto davanti. Non se ne fa una ragione, è qui da quasi tre anni e ancora non è riuscito a fare trasferire la famiglia, manca sempre un dannato pezzo di carta e ora la guerra sta demolendo tutto. La sua casa, quello lo ha saputo, non c’è più, il sogno di una vita senza minacce, in una democrazia, per quel che il sostantivo può volere dire, anche questo, sotto le macerie. Ha parenti fuori i confini Gaza che possono aiutare la famiglia? Amici? Sostegno? Sì, ce li ha, ma la situazione non è migliore nel resto della Palestina, e poi da Gaza ora non esce nessuno.

Telefono a Simone Scotta, un coetaneo conosciuto in Libano, vive a Gerusalemme da un paio d’anni. Simone coordina cinque squadre di volontari per lo più palestinesi che lavorano in altrettante regioni della Cisgiordania: in due territori vicino a Hebron, a Gerusalemme, a Betlemme e nella Valle del Giordano. Il progetto è del Consiglio ecumenico delle chiese e l’obiettivo è l’accompagnamento delle persone civili palestinesi: una scorta umanitaria nei quotidiani spostamenti dei giovani e meno giovani, per evitare ferimenti o violenze nella strada per andare a scuola o per tornare a casa. Sono servizi di volontariato che esistono da anni, perché doverosi e essenziali.

Chiamo e scopro che Simone è in Italia, lui e sua moglie sono stati evacuati una settimana dopo l’inizio della guerra. Quel 7 ottobre era a Gerusalemme, a casa, faceva colazione con la moglie quando ha sentito una sirena suonare “come quando ci sono razzi che arrivano, e probabilmente stavano arrivando… erano le otto e non sapevamo cosa stava succedendo, non avevamo ancora aperto le notizie… l’intervento di Hamas era del tutto inaspettato”.

A differenza di R, Simone riesce ad avere contatti regolari con i suoi amici e colleghi in Cisgiordania. “La situazione è abbastanza pessima: centocinquanta scuole sono chiuse: ci sono i soldati israeliani che bloccano l’ingresso e gli studenti non possono accedere. A Hebron, dove ci sono ottocento coloni e centosessantamila cittadini palestinesi che abitano in città, c’è un coprifuoco, le persone dopo le venti devono rimanere a casa, se qualcuno prova a uscire viene subito arrestato. Via whatsapp Simone condivide una mappa: ci sono nove pallini viola, nove villaggi scomparsi in queste settimane, dissolti nel nulla, nove comunità che a causa di violenze e minacce hanno lasciato in modo definitivo le loro abitazioni, case di famiglia da decenni.

“Molti miei colleghi mi dicono che non è possibile per loro andare in ufficio, sanno che sulla strada potrebbero incontrare con molta probabilità delle dogane informali, check-point in cui vengono attuate perquisizioni fisiche violente, che terminano con ore di trattenimento in questura.

Nei mesi scorsi ho ricevuto un bollettino redatto da Simone e i suoi colleghi:

1 giugno 2022, Khirbet Al Fakheit. Quattro strutture residenziali, che ospitavano 19 persone, sono state demolite Questa è stata la terza demolizione avvenuta nella comunità nel 2022 […] Le autorità israeliane sostengono che i coloni abbiano documenti di proprietà sulla terra |14 luglio 2022, East-Jerusalem. Verso le 8 del mattino, 40 soldati e 1 bulldozer sono entrati nella comunità: il numero di soldati era inferiore al solito nelle demolizioni. Non è stato mostrato alcun ordine di demolizione. Dopo essere entrati nella comunità hanno iniziato la demolizione della piastra di cemento davanti alla scuola: era destinata a parcheggio e per il futuro era prevista la costruzione di un parco giochi per bambini. Il pavimento in cemento è stato completamente distrutto | 4 agosto 2022. Un membro del team di Betlemme ha organizzato una visita alla prigione/tribunale militare di Ofer, con Salwa della guardia del tribunale militare. Ofer è l’unica prigione militare in Cisgiordania. Tutte le altre prigioni si trovano in Israele, il che costituisce una violazione del diritto internazionale (portare i palestinesi in queste altre prigioni in Israele).Nella sala d’attesa abbiamo avuto la possibilità di incontrare e parlare con quattro genitori di bambini detenuti nel carcere di Ofer e che aspettavano la loro udienza nel pomeriggio. Gli arresti sono tutti basati sullo stesso episodio avvenuto qualche giorno fa nella città di Beit Fajjar, quando si sono verificati scontri con i soldati israeliani. I ragazzi sono stati accusati di aver lanciato pietre contro i soldati, che è l’accusa più comune quando si parla di arresti di minori. La sanzione media per questa accusa è di quattro mesi di reclusione e una multa di 2.000 shekel (589 euro).

Penso a un discorso dello storico israeliano Ilan Pappè, intervenuto in questi giorni all’università di Berkeley in California (il titolo è nostro). Pappè è attualmente direttore del Centro europeo per gli studi sulla Palestina presso l’Università di Exeterer nel Regno Unito.

“La realtà fondamentale sul terreno è ancora la stessa che c’era prima del 7 ottobre” ha detto lo storico “il popolo palestinese a cominciare addirittura dal 1929 è coinvolto in una lotta di liberazione: è una lotta contro il colonialismo e una lotta contro i coloni e ogni lotta anticolonialista ha i suoi alti e bassi, ogni lotta anticolonialista ha momenti di gloria e momenti difficili di violenza. La decolonizzazione non è un processo asettico in vitro, è una cosa caotica, disordinata, e più a lungo durano il colonialismo e l’oppressione, più è probabile che si verifichino scoppi violenti e per molti aspetti disperati. È importante ricordare alla gente la storia delle ribellioni degli schiavi in questo Paese e il loro esito, le rivolte dei nativi americani, le ribellioni degli algerini contro i coloni in Algeria, il massacro di Orano durante la lotta di liberazione del FLN. Sono cose che fanno parte della lotta per la liberazione. Si possono a volte mettere in discussione certe scelte strategiche, si possono attraversare momenti difficili a causa delle scelte che vengono fatte ma non si può perdere la propria bussola morale se non si decontestualizzano gli avvenimenti e si lotta contro l’atteggiamento tipico dei media e del mondo accademico in questo paese e nell’Occidente e nel Nord del mondo in generale che ha questa capacità di prendere un evento e iniziare a parlarne come se non ci fosse una storia che produce delle conseguenze”.

Il 13 ottobre, il venerdì successivo all’attacco di Hamas, a ora di pranzo Simone e la moglie ricevono la comunicazione: devono lasciare il Paese. Si recano al confine nord, verso la Giordania, si sottopongono a controlli di rito, salgono su un mini bus fino ad Amman e volano in Italia.