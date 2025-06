M.O., Tajani: a Gaza troppi morti, Israele è andato oltre il limite

Roma, 28 giu. (askanews) – “A Gaza, ci sono troppi morti, troppe vittime. Stiamo facendo pressioni su Israele e naturalmente Hamas deve accettare delle condizioni” e “fino adesso mi pare stia opponendo resistenza, e deve liberare tutti gli ostaggi. Israele non può più bombardare perché siamo andati oltre il limite del rispetto dei diritti umani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un punto stampa a Budoni, in provincia di Sassari, a margine dell’evento “Le radici del Sud – La Forza dell’Italia: Sardegna”, un appuntamento degli Stati generali del Mezzogiorno organizzato dal partito azzurro.