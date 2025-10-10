M.O., Tajani: guerra finita grazie a Trump, noi sempre in prima fila

Roma, 10 ott. (askanews) – A sinistra “non hanno neanche più la possibilità di dire, ah c’è la guerra, allora votate a sinistra”, una scelta che “non ha premiato nessuno, hanno perso anche con tutte le manifestazioni che hanno fatto. E poi, devono dire che la guerra è finita grazie agli Stati Uniti d’America che sembra il loro nemico, ma gli Stati Uniti d’America, grazie al presidente Trump, sono stati determinati per far finire la guerra a Gaza”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, durante il comizio di chiusura a Firenze a sostegno del candidato del centrodestra per la Regione Toscana, Alessandro Tomasi.

“Così come – ha proseguito – sono stati determinanti la Turchia, l’Egitto, il Qatar, tutti i paesi amici con i quali noi abbiamo interlocuzioni e vogliamo essere protagonisti anche nella fase della ricostruzione, perché noi diciamo a tutti coloro che ci hanno criticato che siamo stati il paese al mondo che ha accolto fino ad oggi il maggior numero di rifugiati palestinesi insieme ai paesi arabi”.

“Abbiamo accolto bambini, mamme, famiglie, studenti universitari e continueremo ad accoglierli. Questa – ha aggiunto – è la solidarietà vera, non sono gli insulti al governo, non sono gli attacchi alla polizia, non sono gli attacchi al presidente del Consiglio, non sono gli attacchi ai ministri che hanno portato la pace in Palestina. La pace l’ha portato il lavoro concreto, il lavoro concreto della diplomazia e noi siamo sempre stati in prima, in primissima fila”.