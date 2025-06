M.O., Trump: Iran e Israele devono concludere accordo, lo faranno

Roma, 15 giu. (askanews) – “Iran e Israele devono concludere un accordo e lo faranno, proprio come sono riuscito a fare tra India e Pakistan, in questo caso utilizzando il COMMERCIO con gli Stati Uniti per portare ragione, coesione e buon senso nei negoziati con due leader eccellenti che sono stati in grado di prendere una decisione rapida e PORRE FINE al conflitto!”. Lo ha scritto su Truth il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Allo stesso modo, presto avremo la PACE tra Israele e Iran! Molte telefonate e incontri si stanno svolgendo in questo momento. Io faccio molto, ma non ottengo mai alcun riconoscimento, ma va bene, la GENTE capisce. RENDIAMO IL MEDIO ORIENTE DI NUOVO GRANDE!”, ha aggiunto Donald Trump.