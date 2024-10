M.O., un drone lanciato dal Libano verso la residenza di Netanyahu

Roma, 19 ott. (askanews) – Un drone è stato lanciato contro la residenza privata di Benyamin Netanyahu a Cesarea. Lo ha dichiarato l’ufficio del primo ministro israeliano, dopo che l’esercito aveva annunciato che un drone proveniente dal Libano aveva colpito una “struttura” in questa città costiera nel centro dello stato ebraico.

“Un drone è stato sparato contro la casa del premier a Cesarea. Il primo ministro e sua moglie non erano presenti e non ci sono state vittime a seguito dell’incidente”, ha dichiarato l’ufficio di Netanyahu in un comunicato. Non è chiaro se la residenza sia la “struttura ” a cui l’esercito ha fatto riferimento in precedenza.