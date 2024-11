M5S, al via Nova, l’assemblea conclude il “processo costituente”

Roma, 23 nov. (askanews) – Prende il via a Roma, al palazzo dei Congressi dell’Eur, la due giorni conclusiva del “processo costituente” lanciato la scorsa estate dal leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Oltre tremila persone attese fra oggi e domani, domenica 24, a Nova, questo il titolo scelto per la manifestazione. Una lunga coda all’esterno dell’edificio conferma anche visivamente le previsioni di partecipazione diffuse dagli organizzatori.

Giuseppe Conte apre a breve la giornata con il suo saluto introduttivo, e concluderà domani la kermesse dopo la certificazione dei risultato delle votazioni on line degli iscritti, in corso da giovedì scorso sui temi programmatici e su quelli oggetto da mesi dello scontro interno fra Conte e il fondatore Beppe Grillo: alleanze (“mai parlato di alleanza organica col Pd”, è la precisazione che rappresenta in queste ultime settimane la linea di Conte), scelta di campo “progressista”, ruolo dello stesso Grillo (che finora dispone di ampi poteri come garante “a vita”) e superamento del limite dei due mandati elettivi nelle istituzioni.

Economisti, anche di fama internazionale, politologi, giornalisti fra gli ospiti che si alterneranno alla tribuna. Ma fra i leader di partito nel calendario ufficiale è prevista la sola Sahra Wagenknecht, leader del partito tedesco BSW, forza di sinistra piuttosto lontana dalle sensibilità tradizionalmente liberali e atlantiste del centrosinistra italiano. Lo stato d’animo di Conte lo ha confidato lui stesso ai cronisti che lo hanno fermato all’arrivo al palazzo dei Congressi: “Come potrebbe essere migliore di questo, con questa fase costituente in corso?”