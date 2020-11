M5S: Buffagni, ‘competenza non può essere condanna’**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “I cittadini ci chiedono competenza, merito e concretezza per uscir fuori dalla crisi economica e sanitaria, per crescere, per arrivare a un vero sviluppo sostenibile e sociale. Dobbiamo essere in grado di realizzare le loro richieste. La competenza nel Movimento non deve essere una condanna a qualsiasi livello, dal meetup a salire”. Così il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, intervenendo agli Stati generali del M5S, e rimarcando come “uno vale uno non può essere uno vale l’altro”.