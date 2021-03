Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Giuseppe Conte “è la persona giusta per sposare un progetto nuovo di rilancio del Movimento”, votato allo “sviluppo sostenibile. Un uomo solo al comando per me non è mai la soluzione, ma Giuseppe può guidare un gruppo di persone”. Così Stefano Buffagni, del M5S, ospite di Tagadà su La7, confermando che il nuovo organigramma del Movimento si voterà sulla piattaforma Rousseau.