Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Visto che continua il circo mediatico avviato da un articolo sul ‘Riformista’, che in sostanza dice che avrei accettato soldi per far ridurre le tasse ad un comparto, credo di dover tornare sull’argomento oltre a depositare l’ennesima querela per diffamazione”. Lo scrive in un lungo post su Facebook Davide Casaleggio.