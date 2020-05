M5S: Casaleggio contro Report, ‘attacca chi in regola, senza Gabanelli -42% share’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Duro attacco di Davide Casaleggio sul blog delle Stelle contro Report, dopo il servizio d’inchiesta che ha fatto le pulci all’associazione Rousseau. Casaleggio risponde punto per punto alle accuse mosse nel servizio giornalistico, tacciandolo di essere “approssimativo e senza fondamento”. Poi l’affondo: “devo dire che ho apprezzato diversi servizi fatti da Report, in particolare sotto la gestione Gabanelli quando la professionalità e l’approfondimento erano un faro e preziosi per tutti noi. Non credo sia un caso che in due mesi abbia perso il 42% di pubblico”.